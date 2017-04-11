П'ятеро українських військових поранені в зоні АТО за добу, бойовики здійснили 66 обстрілів

П'ятеро військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, ніхто не загинув, підтверджує речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загинули в рядах Збройних сил України немає, п'ятеро військовослужбовців отримали поранення", - сказав О.Мотузяник на брифінгу у вівторок в Києві.

За його словами, бойовики 66 раз обстріляли позиції сил АТО в понеділок, з них 8 разів на луганському напрямку, 27 - на донецькому і 31 - на маріупольському.

Як повідомлялося, раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що за минулу добу, 10 квітня, бойовики 64 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті чого були поранені п'ятеро українських військовослужбовців.