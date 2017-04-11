Нове керівництво ФДМУ має відновити продаж ОПЗ – прем'єр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман очікує відновлення приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ) після зміни керівництва Фонду держмайна України.

"Я бачу те, що ми можемо провести ефективний продаж ОПЗ, і перед новим керівництвом Фонду, коли воно з'явиться, таке питання постане", – сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

Прем'єр зазначив, що уряд не продає ОПЗ, а Фонд держмайна зобов'язаний підготувати підприємство до приватизації. "Ми стверджуємо лише умови конкурсу", – уточнив В. Гройсман.

Він нагадав, що саме неефективна підготовка Фондом двох конкурсів з продажу ОПЗ викликала критику роботи нинішнього керівництва відомства.

Глава уряду також повідомив, що розраховує на ухвалення пакета законів щодо приватизації вже на цій сесії Верховної Ради. "І ми могли б одразу перейти до формування великої приватизації", – пояснив необхідність таких термінів В. Гройсман.

При цьому він наголосив, що завдяки змінам у законодавстві відкритість і конкурентність приватизації має зрости.

Як повідомлялося, прем'єр на засіданні уряду на початку грудня 2016 року заявив, що невдалий повторний конкурс з продажу 99,567% акцій ВАТ "ОПЗ" продемонстрував нездатність ФДМ в його нинішньому стані та за нинішнього керівництва ефективно проводити приватизацію. "Я звільнив би всіх, хто управляє Фондом держмайна. Якби це були мої повноваження, всі були б вже звільнені", - сказав тоді прем'єр.

Глава ФДМ Ігор Білоус 10 квітня заявив про рішення піти у відставку.

Наприкінці грудня 2016 року ФДМ після провалу конкурсу повідомив про рішення тимчасово зупинити виробництво ОПЗ у зв'язку з високими цінами на природний газ і накопиченими боргами перед НАК "Нафтогаз України". Пізніше Фонд заявив про пошук компаній, зацікавлених в оренді цілісного майнового комплексу заводу, завантаженні підприємства за давальницькою схемою. Відомство визначило найбільш вигідною пропозицію групи компаній "ЕРУ" (робота за давальницькою схемою). У партнерстві з цією групою і почався запуск ОПЗ.