ДТЕК ініціював розгляд інвестиційного спору з РФ щодо своїх активів у Криму, оцінює втрати в понад $500 млн

ПАТ "ДТЕК Крименерго" розпочало процедуру вирішення інвестиційного спору з Російською Федерацією в рамках угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємний захист інвестицій.

Згідно з повідомленням ДТЕК, спір спричинений націоналізацією інвестицій компанії на території Криму.

У разі, якщо спір не буде вирішений шляхом переговорів, "ДТЕК Крименерго" має намір передати його на розгляд у міжнародний арбітраж. Сума компенсації фактичних і потенційних збитків компанії може становити понад $500 млн.

"Вартість рухомого і нерухомого майна ПАТ "ДТЕК Крименерго", яке було націоналізовано рішенням Державної Ради Республіки Крим, становить понад $500 млн", - зазначили в енергохолдингу.

Для захисту своїх інтересів "ДТЕК Крименерго" залучив міжнародну юридичну компанію Covington and Burling LLP.

"З моменту незаконного захоплення "ДТЕК Крименерго" ми активно займалися відновленням документів, формуванням доказової бази, розробкою юридичної стратегії. Завершивши комплексний аналіз міжнародної практики і аналогічних прецедентів, ми направили на адресу РФ офіційне повідомлення про інвестиційному спорі в рамках угоди про взаємний захист інвестицій між Україна і Росією", - повідомив в.о. генерального директора "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук.

У ДТЕК нагадали, що угода між урядами обох країн про взаємний захист інвестицій передбачає можливість вирішення спорів шляхом переговорів, після яких сторони мають право звернутися до арбітражу.

"ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії Криму і забезпечував понад 80% поставок електроенергії на території Кримського півострова.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.