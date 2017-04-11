Події

14:15 11.04.2017

Ще 14 засуджених передано з Донецька на підконтрольну Україні територію

Передача 14 засуджених в Донецьку уповноваженому Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковській відбулася у вівторок, повідомив керівник офісу омбудсмена Богдан Крикливенко.

"Ще 14 осіб уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська сьогодні забрала з місць позбавлення волі в Донецьку", - написав він на сторінці в Фейсбук.

За даними Б.Кріклівенко, всього з Донецька за 2 роки вивезли 147 осіб.

Він також виклав фотографії передачі засуджених.

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