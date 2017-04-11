У обстріляній школі Мар'їнки відновлений навчальний процес

Після обстрілу з боку незаконних збройних формувань у школі №2 м. Мар'їнки Донецької області відновлено навчальний процес, повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України.

"Обстріл бойовиків розпочався о 09.05 і тривав близько півгодини. Поліцейськими, які несуть службу у Мар’їнці, було прийнято рішення евакуювати дітей зі школи №2. Наразі обстріл припинився. На місці залишаються поліцейські того, як обстріл завершився, правоохоронці перевірили заклад на наявність руйнувань. Заняття у школі були відновлені", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу найбільше постраждали вулиці Тельманова і Матросова, що розташовані поблизу "сірої зони". Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Як повідомлялося, начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що вранці у вівторок бойовики почали обстрілювати Мар'їнку, у школі №2 дітей із занять евакуювали в бомбосховище. Пізніше він повідомив, що о 9:45 обстріл припинився.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, під час обстрілу позицій сил АТО біля Маріїнки бойовики використовували гранатомети, зенітні установки, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, під вогонь потрапили околиці міста. За попередньою інформацією, під обстріл потрапили будівлі по вулицях Тельмана і Матросова.