У Дніпрі в сто разів знизили податок на земельні ділянки

Дніпровська міська рада ухвалила рішення про зниження земельного податку, повідомив начальник управління доходів Дніпровського міської ради Олександр Козик.

За його словами, ставка податку на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, громадськими будівлями і спорудами, присадибними ділянками, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими товариствами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також індивідуальними гаражами, автостоянками для особистого транспорту громадян, які використовують їх без отримання прибутку, становитиме 0,03% від їхньої нормативної грошової оцінки.

"Раніше цей податок був встановлений у розмірі 3%. Зараз податкове навантаження зменшено в сто разів. Таке рішення було прийнято, щоб послабити податкове навантаження на громадян", - зазначив О. Козик на прес-конференції у вівторок.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2017 року до бюджету Дніпра надійшло 1 млрд 7 млн грн - це 111,4% від плану за звітний період. Отже, план перевиконано, а бюджет міста - профіцитний.