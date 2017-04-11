Двоє російських військовослужбовців загинули в Сирії, ще один поранений

Двоє російських військовослужбовців загинули в Сирії внаслідок нападу бойовиків, повідомляє Міноборони РФ.

"Російські військовослужбовці контрактної служби, які перебували в одному з підрозділів сирійських військ як інструктори стрілецької підготовки разом з офіцером - російським військовим радником, наразилися на мінометний обстріл з боку групи бойовиків", - йдеться в повідомленні відомства.

"Унаслідок вибуху міни двоє російських військовослужбовців загинули. За життя пораненого російського військовослужбовця продовжують боротися військові медики", - йдеться в повідомленні відомства, що надійшло в "Інтерфакс-АВН" у вівторок.