Події

15:06 11.04.2017

"Київенерго" прогнозує передання прилеглих до Дарницької ТЕЦ тепломереж "Київтеплоенерго" з червня

ПАТ "Київенерго" прогнозує передання теплових мереж, прилеглих до Дарницької ТЕЦ, на адресу комунального підприємства "Київтеплоенерго" з 1 червня 2017 року, повідомив журналістам гендиректор "Київенерго" Олександр Фоменко.

"За планом перехід цих мереж мав выдбутися ще минулого року. Однак, із різних причин його відклали. Зараз час "Ч", як визначено – з 1 червня", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

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