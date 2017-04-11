"Київенерго" прогнозує передання прилеглих до Дарницької ТЕЦ тепломереж "Київтеплоенерго" з червня

ПАТ "Київенерго" прогнозує передання теплових мереж, прилеглих до Дарницької ТЕЦ, на адресу комунального підприємства "Київтеплоенерго" з 1 червня 2017 року, повідомив журналістам гендиректор "Київенерго" Олександр Фоменко.

"За планом перехід цих мереж мав выдбутися ще минулого року. Однак, із різних причин його відклали. Зараз час "Ч", як визначено – з 1 червня", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.