"Укрзалізниця" на травневі свята призначила 14 додаткових поїздів і додаткові рейси 5 поїздів

ПАТ "Укрзалізниця", для задоволення підвищеного попиту пасажирів на поїздки під час травневих свят, призначила вісім додаткових поїздів.

Як повідомила прес-служба ПАТ, вони курсуватимуть на популярних напрямках Київ – Хмельницький, Миколаїв – Київ, Дніпро – Київ, Київ – Одеса, Одеса – Львів та Львів – Ужгород. Загалом вже у продажу квитки на 14 додаткових поїздів у найпопулярніших напрямках і додаткові рейси п'яти поїздів.

Зокрема, у період з 26 квітня до 10 травня курсуватимуть додаткові поїзди: №213 Київ – Солотвино, №271/272 Київ – Хмельницький, №277 Київ – Хмельницький, №162/161 Миколаїв – Київ, №179 Дніпро – Київ, №796/795 Київ – Суми, №228 Одеса – Львів, №185 Львів – Ужгород, №191/192 Київ – Львів, №197/198 Київ – Ковель, №270/269 Одеса – Харків, №235 Харків – Ужгород, №206/205 Миколаїв – Київ №231 Дніпро – Івано-Франківськ.

Крім цього, в квітні – травні "Укрзалізниця" також призначила додаткові рейси п'яти графікових поїздів: №148 Одеса – Київ, №63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, №92 Костянтинівка – Одеса, №134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ, №136 Одеса – Чернівці.

"Укрзалізниця" продовжує здійснювати моніторинг попиту пасажирів на перевезення під час травневих свят і в разі необхідності призначатиме додаткові поїзди на популярних напрямках", - наголошується в повідомленні.