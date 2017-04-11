Події

15:27 11.04.2017

"Київенерго" оцінює збитки від роботи за тепловим напрямком за 2016 р. у 1,2 млрд грн

Столична енергокомпанія ПАТ "Київенерго", оцінює збитки у сфері централізованого опалення та гарячого водопостачання за 2016 р. у 1,2 млрд грн, повідомила фінансовий директор компанії Тетяна Грязнова на брифінгу в Києві у вівторок.

За її даними, збитковість обумовлена несинхронністю зміни цін на газ і тарифів на тепло, неузгодженістю нормативної бази.

Також Т. Грязнова звернула увагу на зростання заборгованості споживачів і падіння рівня оплати населенням послуг центрального опалення до 72% та гарячого водопостачання до 86% (проти 87% і 89% відповідно в 2015 році).

За даними "Київенерго", станом на 1 квітня борг споживачів за тепло перед компанією зріс до 5,2 млрд грн, за електроенергію – до 940 млн грн.

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