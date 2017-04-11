Поліція гарантуватиме безпеку громадян на масових заходах в Україні - від Великодня до Євробачення

Правоохоронці забезпечать охорону правопорядку на масових заходах в Україні у найближчий місяць, зокрема під час великодніх святкувань, Чемпіонату світу з хокею та конкурсу Євробачення-2017.

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, про це заявив заступник голови Нацполіції – начальник патрульної поліції Олександр Фацевич на нараді у вівторок під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового та за участю керівництва Нацполіції, ДСНС, Держприкордонслужби, Державної міграційної служби та командування Нацгвардії.

У поліції нагадали, що протягом найближчого часу на території України заплановано проведення низки заходів за участю великої кількості громадян. Зокрема, йдеться про заходи безпеки під час великодніх свят, Чемпіонату світу з хокею, заходів з нагоди річниці аварії на Чорнобильській АЕС, проведення в Україні музичного конкурсу Євробачення-2017 та інших загальнодержавних заходів.

За словами О. Фацевича, на великодні свята правоохоронці очікують проведення богослужінь у більш ніж 15 тис. культових споруд. Участь у них можуть узяти майже 8 млн громадян.

"До забезпечення правопорядку у великодню ніч плануємо залучити майже 25 тис. правоохоронців, з яких 1,5 тис. військовослужбовців Національної гвардії України", – зазначив він.

Крім того, поліція гарантуватиме публічну безпеку під час проведення виборів до місцевих рад у 23 регіонах України, святкування Міжнародного дня солідарності трудящих та Дня пам'яті і примирення.

"Ситуаційні центри мають бути переведені на посилений режим роботи і забезпечувати ефективну координацію всіх сил і засобів поліції", – повідомив заступник голови Нацполіції, розповідаючи про посилені заходи безпеки під час проведення масштабних і резонансних заходів.

За словами першого заступника глави МВС С. Ярого, робота ситуаційних центрів забезпечення, розстановка сил і засобів, а також координація роботи з усіма правоохоронними структурами мають бути на постійному контролі.

Він закликав керівників підрозділів поліції тісно взаємодіяти з представниками громадськості та роз'яснювати їм про неприпустимість порушень публічного порядку та безпеки громадян.

"Обов'язково проводити постійну роботу з громадськими організаціями – різного "бойового забарвлення" і різного напряму. Ще раз спілкуватися і розповідати, що є межа, за яку не можна переступати. Якщо ви перейдете цю грань – будемо діяти жорстко, законно", – наголосив С. Яровий.