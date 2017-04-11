Події

16:11 11.04.2017

СБУ не контролює діяльності представників партій і громадських об'єднань

Співробітники Служби безпеки України не вживають заходів щодо контролю діяльності представників політичних партій і громадських об'єднань, зазначає речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України із здивуванням ознайомилася з останніми заявами Шабуніна (керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна – ІФ). Наголошую, що СБУ не здійснює жодних заходів із контролю за діяльністю представників політичних партій і громадських об'єднань", - написала спікер спецслужби у вівторок на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала: "У наших співробітників є досить багато завдань і викликів щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам державної безпеки. У них немає часу, бажання і правових підстав організовувати "перфоманси" для окремих амбітних політиків і громадських діячів, які у такий спосіб намагаються привернути увагу до власних персон і підняти рейтинги".

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що в неділю, 9 квітня, нібито співробітники СБУ організували під будинком В. Шабуніна провокацію із замовною "акцією протесту", яка могла б бути помстою В. Шабуніну і "Центру боротьби з корупцією", "за боротьбу з СБУ щодо е-декларацій її співробітників".

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