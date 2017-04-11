Близько 4 млн грн виділено з обласного бюджету на реконструкцію діорами "Битва за Дніпро"

Уперше за 40 років існування діорами "Битва за Дніпро" буде здійснено реконструкцію будівлі та експозиції, на що з обласного бюджету виділено близько 4 млн грн.

"У приміщенні відремонтують дах, освіжать полотно та осучаснять експозицію. Такий підхід - вперше за всю історію експозиції. Якою буде діорама в майбутньому, вирішують провідні історики та музейники України. У них - сучасний погляд на події Другої світової", - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

Видозміна діорами, яка відображає події 1943 року, - поетапна. Перший крок - капітальний ремонт даху, на що з обласного бюджету виділено майже 4 млн грн.

"Полотно діорами пошкодила вода, яка просочувалася через дірявий дах. Майже 3 тис. квадратних метрів покрівлі потребують капітального ремонту. Спочатку знімуть старий руберойд і залатають тріщини. Потім покладуть сучасний матеріал - більш стійкий до вологи та перепадів температури", - розповіла директор історичного музею Надія Капустіна.

За її словами, друга фаза реконструкції - експертиза художнього полотна, яку проведуть фахівці національного реставраційного центру.

Третій етап - наповнення діорами новими історичними фактами. На думку істориків, вона була створена з однобічної точки зору радянської пропаганди.

Осучаснять експозицію звукові спецефекти, світлові маркери, фото героїв Другої світової війни. Хроніку бойових подій передаватиме інтерактивна карта.

Н.Капустіна зазначила, що поради дають історики, краєзнавці та музейники всеукраїнського масштабу. Допомагатимуть втілювати задумки художники, комп'ютерники, дизайнери.

Загальна вартість реконструкції - майже 8 млн грн.

Діорама "Битва за Дніпро" - одна з найбільших у світі.