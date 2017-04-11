ФДМ допускає продаж ОПЗ до кінця 2017 р.
Фонд державного майна (ФДМ) України допускає проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) до кінця 2017 року.
"Ми запустили заново підготовку до приватизації цього об'єкта. Ми запустили процес і, я думаю, що в другій половині – під кінець року може відбутися продаж", – сказав голова ФДМ Ігор Білоус на прес-брифінгу в Києві у вівторок.
За його словами, підготовка до продажу ОПЗ до кінця 2017 року пов'язана не з заборгованістю підприємства перед Ostchem Дмитра Фірташа або НАК "Нафтогаз України", а, насамперед, з кон'юнктурою світового ринку хімічної продукції, зокрема, карбаміду і аміаку.
"Ми зараз спостерігаємо невелике пожвавлення цього ринку. З точки зору стратегії цій галузі, пожвавлення відбуватиметься і надалі, аж до 2022 року. У цей проміжок, між кінцем цього року і 2022 роком, необхідно здійснити цей продаж ефективно для державного бюджету", – зазначив І. Білоус.
Він додав, що згідно з новим законом про приватизацію, розробленим ФДМ спільно з МЕРТ, ЄБРР та іншими партнерами, близько 1,5 тис. з 3,5 тис. державних підприємств підуть на приватизацію. При цьому великими підприємствами (з вартістю активів понад 250 млн грн) серед них є лише 60 компаній.
"Цей закон зробить приватизацію більш простою, ефективною, прибере корупцію, збільшить кількість учасників... Велика приватизація працюватиме лише з радником. Вся мала приватизація, - а так будуть розділені всі об'єкти, - здійснюватиметься виключно через електронні майданчики", – уточнив І. Білоус.
За його словами, відомство також очікує ухвалення українським парламентом закону "Про ринок електроенергії" у другому читанні, оскільки він є визначальним для приватизації ПАТ "Центренерго".
"Разом з урядом прийнято рішення притримати цю приватизацію і зробити її тоді, коли будемо готові. Якщо ми почнемо проводити її зараз, ми не отримаємо ні грошей, ні правильного ефекту від приватизації. Ми не залучимо інвесторів, яких хотіли б бачити", – сказав глава ФДМ.
Як зазначив І. Білоус, незважаючи на те, що в 2016 році відомство не виконало план із великої приватизації, було перевиконано план з продажу об'єктів малої приватизації, надходження в бюджет становили 2,467 млрд грн.
І. Білоус також додав, що найближчим часом буде запущено масовий продаж об'єктів державної власності через систему Prozorro.