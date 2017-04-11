Події

16:17 11.04.2017

Безпека та звільнення заручників будуть головними питаннями на засіданні ТКГ у Мінську

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться у середу, 12 квітня, у Мінську, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер агентству "Інтерфакс-Україна".

"Завтра, 12 квітня, у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Основні питання – безпека і звільнення заручників", - сказала Д. Оліфер.

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