Безпека та звільнення заручників будуть головними питаннями на засіданні ТКГ у Мінську

Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться у середу, 12 квітня, у Мінську, повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер агентству "Інтерфакс-Україна".

"Завтра, 12 квітня, у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи. Основні питання – безпека і звільнення заручників", - сказала Д. Оліфер.