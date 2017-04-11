Події

16:22 11.04.2017

Проспект Перемоги у Києві може знову бути Брест-Литовським проспектом

Київська міська рада схвалила проект рішення про перейменування столичного проспекту Перемоги на Брест-Литовський проспект.

"Перейменувати проспекту Перемоги у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах на Брест-Литовський проспект", - йдеться у проекті рішення, опублікованому на сайті Київради і підписаного міським головою Віталієм Кличком.

Зазначено, що мета рішення - "повернення історичної назви проспекту". Як очікується, його прийняття сприятиме відновленню і збереженню історично сформованої топоніміки Києва.

Наразі проект перебуває на розгляді двох профільних комісій.

Проспект Перемоги - одна з найдовших магістралей Києва (11,8 км), тягнеться від площі Перемоги до Брест-Литовського шосе. Проспект відомий з першої половини XIX століття як Житомирське і Києво-Брестське шосе. З кінця XIX століття називався Брест-Литовським шосе, в 1964-1985 рр. - Брест-Литовський проспект. Нинішня назва - з 1985 року.

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