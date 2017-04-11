Події

16:23 11.04.2017

РФ має інформацію про підготовку нових провокацій з хімзброєю в Сирії - Путін

У Росії є інформація, що провокація з хімзброєю в сирійському Ідлібі може повторитися і в інших районах цієї країни, заявив президент РФ Володимир Путін.

"У нас є інформація від різних джерел, що подібні провокації, а по-іншому я це назвати не можу, готуються і в інших регіонах Сирії, зокрема в південних передмістях Дамаска, де мають намір підкинути знову якусь речовину і звинуватити в її застосуванні сирійську офіційну владу", - сказав він на прес-конференції за підсумками переговорів із президентом Італії Серджо Маттареллою.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що в місті Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб було застосовано боєприпаси з отруйними речовинами, внаслідок чого загинули, за різними даними, близько 100 людей. США та їхні союзники звинуватили в цьому владу Сирії, яка категорично відкинула це звинувачення.

Минулої п'ятниці США завдали ракетами "Томагавк" удару по аеродрому Шайрат в сирійській провінції Хомс. За даними Пентагона, загалом було випущено 59 ракет. Метою ракетного удару був аеродром, з якого, як вважає американська влада, були здійснені хіматаки в Ідлібі.

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