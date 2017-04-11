Голови залізниць Азербайджану, Грузії, Казахстану та Киргизстану запропонували Україні спільне підприємство у рамках Транскаспійського маршруту

Голови залізниць Азербайджану, Грузії, Казахстану та Киргизстану запропонували Україні спільне підприємство у рамках Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів України.

Згідно з повідомленням, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів зустріч із головами залізниць Транскаспійського регіону.

У повідомленні зазначено, що Україна у рамках розвитку свого транзитного потенціалу готова взяти участь у створенні нових транспортних коридорів і приєднатися до наявних маршрутів, утворених, зокрема, в напрямку Південь-Захід із Середньої Азії через Грузію та Азербайджан у напрямку Європи.

В.Гройсман наголосив, що співпраця в транспортній сфері з країнами-членами ГУАМ і партнерами України в Середній Азії - це пріоритет, який розділяють і в уряді України, і в урядах країн-партнерів.

"Під час розмови голови залізничних компаній Азербайджану, Грузії, Казахстану та Киргизстану запропонували уряду України активно долучитися до розвитку Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту і, можливо, створити спільне підприємство, яке дозволило б реалізувати принцип "єдиного вікна" при обробці вантажів, що йдуть цим маршрутом", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що голови компаній наголосили, що це могло б стати значною конкурентною перевагою країн у використанні транзитних можливостей.

"Ми вітаємо різні форми взаємодії. І якщо ми зможемо сформувати єдиний транспортний коридор і спільне підприємство - це нормальні підходи. Наше об'єднання дасть добрий результат для наших держав. Вносьте пропозицію", - наводить слова прем'єра його прес-служба.

В.Гройсман дав доручення віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону опрацювати дорожню карту спільної роботи та вийти на конкретні рішення.