НБУ на аукціоні у вівторок купив $50 млн за курсом до 26,91 грн/$1

Національний банк України (НБУ) у вівторок під час аукціону купив увесь заявлений обсяг валюти в $50 млн за курсом до 26,91 грн/$1.

Згідно з інформацією НБУ, на аукціон було подано заявки на $52,9 млн за курсом від 26,89 грн/$1 до 26,95 грн/$1. Курс відсікання було встановлено на рівні 26,91 грн/$1.

Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,9033 грн/$1.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку до 16:00 за київським часом вівторка зміцнився до 26,8938 грн/$1 із 26,9332 грн/$1 після закінчення торгів попереднього робочого дня.

Як повідомлялося, під час попереднього аукціону, 10 квітня, НБУ з оголошеною стелею купівлі в $50 млн отримав заявки на $27,8 млн, з яких задовольнив на $25,7 млн за курсом до 27 грн/$1.