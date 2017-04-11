На в'їзді до Харкова затримали автомобіль, яким перевозили боєприпаси із зони АТО
Працівники групи швидкого реагування батальйону "Харків" разом зі співробітниками Управління кримінального розшуку, Управління превентивної діяльності Харківського облуправління Нацполіції та СБУ затримали автомобіль Ford, в якому перевозили патрони та гранати.
Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, автомобіль було зупинено на в'їзді до Харкова на посту "Пісочин" у вівторок близько 11:20.
"За кермом перебував 39-річний чоловік, у салоні - 35-, 56- та 49-річні пасажири у військовій формі. Як з'ясували оперативники, зброю транзитом через Харківську область перевозили жителі Києва та Київської області із зони АТО до столиці. Мета транспортування небезпечного вантажу встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено патрони різного калібру, гранати Ф-1, РГД-5, постріли для підствольних гранатометів.
У відділі комунікацій не змогли уточнити, чи є люди у військовій формі, які перевозили боєприпаси, військовослужбовцями, пославшись на те, що перевірка ще триває, на місці працює слідчо-оперативна група.
Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.