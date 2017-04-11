Злодія в законі Мжавію затримали в Києві та видворили з країни - поліція

Затриманого раніше в Києві 46-річного злодія в законі, уродженця Грузії Валіко Мжавію на прізвисько "Вало" видворили за межі України у вівторок.

"Сьогодні Валіко Мжавію видворили до Стамбула і заборонили в'їзд на територію України", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначено в повідомленні, чоловік, раніше неодноразово судимий, зокрема за скоєння умисного вбивства, який провів майже 15 років у місцях позбавлення волі, прибув в Україну в лютому цього року і планував створити злочинне угруповання.

"Валіко Мжавія мав намір створити злочинну групу, фігуранти якої мали приїхати в Україну з іншої держави. Члени банди планували викрадати елітні іномарки та займатися крадіжками з квартир. Крім того, він хотів структуризувати "роботу" інших злочинних угруповань так, щоб мати прибуток від їх діяльності", - розповів начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, зловмисник також підтримував і заохочував збереження і розвиток "злочинних традицій", щоб залучити до злочинної діяльності якомога більше молоді.

Протягом останніх двох місяців В.Мжавія проживав в орендованих квартирах української столиці, постійно підтримуючи зв'язок із представниками злочинного середовища, і був затриманий оперативниками під час профілактичних заходів.