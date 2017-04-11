Події

18:50 11.04.2017

Два військові поранені в зоні АТО внаслідок обстрілів із боку бойовиків у вівторок

Незаконні збройні формування 23 рази обстріляли позиції Збройних сил України від початку доби вівторка, двоє військовослужбовців дістало поранень, повідомляється у зведенні прес-центру АТО станом на 18:00.

На маріупольському напрямку з БМП і БТР, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Водяного, з гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів - поблизу Мар’їнки. По позиціях біля Новотроїцького бойовики стріляли з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів - по захисниках Чермалика і Красногорівки.

На донецькому напрямку по позиціях біля Опитного бойовики стріляли зі 120- та 82-мм мінометів, БМП і гранатометів. "У районі Авдіївки позиції наших військ накривали вогнем із 82-мм мінометів, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Застосування противником мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів зафіксовані по опорних пунктах поблизу населеного пункту Піски. Із гранатометів різних систем і стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших захисниках у районі Зайцевого", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку 120-мм міномети бойовики застосували по позиціях біля Кримського, а з гранатометів обстріляли позиції поблизу Катеринівки.

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