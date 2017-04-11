Український транспортник встановив черговий світовий авіаційний рекорд

Створений українським розробником авіатехніки ДП "Антонов"(Київ) транспортний літак встановив черговий світовий авіаційний рекорд.

Як повідомила прес-служба підприємства, у вівторок на літно-випробувальній базі ДП "Антонов" у Гостомелі (Київська обл.) у присутності представника Міжнародної федерації авіаційного спорту (FAI) виконано випробувальний політ легкого літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією відомого легкого біплана Ан-2.

"Літак підняв вантаж рекордної для свого класу ваги у 3202 кг на висоту 2700 м", - зазначає прес-служба, уточнюючи, що максимальне комерційне навантаження Ан-2-100 становить 1500 кг.

Повідомлення про спробу встановлення рекорду буде передано до FAI для реєстрації світового рекорду.

Ан-2-100 призначений для пасажирських, вантажних і змішаних пасажирсько-вантажних перевезень на місцевих повітряних лініях. Літак здатний автономно експлуатуватися на невеликих аеродромах у широкому діапазоні висот аеродромів, у простих і складних кліматичних та метеорологічних умовах. Головна відмінність Ан-2-100 від його попередника в силовій установці з маршовим турбогвинтовим двигуном МС-14 розробки та виробництва ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя).

Розроблений у Києві Ан-2, який у 2017 році святкуватиме 70-річчя з дня першого польоту, досі є найбільшим у світі одномоторним біпланом.

ДП "Антонов" провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер у ніші транспортних літаків найширшого призначення. Підприємство співпрацює з 76 країнами світу. За рішенням уряду, з квітня 2015 року підприємство входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

За даними розробника, з 1947 року літаки розробки ДП "Антонов" встановили близько 500 різних світових авіаційних рекордів.