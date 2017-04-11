Кабмін зареєстрував у ВР законопроект про державні фінгарантії надання медпослуг

Кабінет Міністрів України в понеділок зареєстрував у Верховній Раді законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами (№6327), що входить до пакета ініційованих Міністерством охорони здоров'я законопроектів щодо реформи галузі.

Крім того, Кабмін зареєстрував законопроект про додаткові державні фінансові гарантії надання медпослуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну єдність України в АТО (№6328).

Як повідомлялося, законопроект про державні фінгарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами є ключовим у запропонованій МОЗ реформі фінансування системи охорони здоров'я. Він містить, зокрема, такі ключові елементи, як запровадження гарантованого пакета медичних послуг, фіксованої плати за конкретну послугу, перехід на міжнародні клінічні протоколи, повернення педіатрії на первинний рівень.