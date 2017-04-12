Події

09:32 12.04.2017

На Волині СБУ вилучила партію бурштину вартістю понад 1 млн. Грн.

Співробітники Служби безпеки України вилучили на Волині понад 80 кг. Бурштину різних фракцій, повідомляє прес-служба відомства.

"Правоохоронці встановили, що житель Волині скуповував "сонячний камінь" у нелегальних копачів. Перекупник планував переправити бурштин контрабандою за кордон для перепродажу. Під час обшуку в приватному будинку зловмисника в одному з сіл Іваничівського району, оперативники СБ України вилучили бурштин і два верстати для його обробки. за оцінкою експертів, вартість вилученого каменю за цінами "чорного ринку" становить понад один мільйон гривень ", - свідчить повідомлення на сайті СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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