Події

09:34 12.04.2017

У Києві затримані члени міжнародного угруповання з торгівлі органами

Співробітники Служби безпеки України, спільно з співробітниками Національної поліції України затримали в Києві членів міжнародного угрупування з торгівлі внутрішніми органами людей, повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що зловмисники з України та кількох інших країн підшукували малозабезпечених громадян і пропонували їм продати нирку. Для прикриття нелегального бізнесу, організатори створили комерційну структуру, яка нібито надавала послуги лікувального туризму. Донорам ділки платили від тринадцяти до п'ятнадцяти доларів США, самі ж отримували від вісімдесяти до ста тисяч з клієнта ", - свідчить повідомлення на сайті відомства.

Після отримання згоди від жертв, зловмисники відправляли їх за кордон для проведення операцій.

Зараз затримані шестеро членів угруповання. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативно-слідчі дії тривають.

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