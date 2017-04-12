Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

За минулу добу бойовики здійснили 45 обстрілів позицій Збройних сил України зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких мають поранення 5 українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 82 мм, зенітних установок ЗУ-23-2, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали Мар'їнку, з гранатометів, озброєння БТР і кулеметів - Водяне, з протитанкових гранатометів - Новотроїцьке, з озброєння БМП - Широкине, з озброєння БТР - Павлопіль, із кулеметів і стрілецької зброї - Березове. Крім того, по позиціях ЗСУ поблизу Водяного, Новотроїцького, Мар'їнки і Красногорівки вели вогонь ворожі снайпери.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Опитне з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і озброєння БМП, Авдіївку - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 і великокаліберних кулеметів, Вернхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм і протитанкових гранатометів, Луганське - з ЗУ-23-2 та озброєння БМП, Зайцеве і Піски - з гранатометів і кулеметів, Піски - з озброєння БМП.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Кримське з мінометів калібру 120 мм і протитанкових гранатометів, Новоолександрівку - з озброєння БТР і гранатометів, Катеринівку - з гранатометів.