Кабмін вніс до ВР законопроект про вдосконалення роботи НАЗК і просить президента визначити його як першочерговий

У Верховну Раду України внесений урядовий законопроект "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" (щодо вдосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції)" (№ 6335).

Згідно з інформацією на офіційному сайті українського парламенту, цей проект закону був поданий Кабінетом Міністрів України і зареєстрований у Раді 11 квітня 2017 року.

Як повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, уряд у понеділок, 10 квітня, на позачерговому засіданні підтримав даний проект закону, а у вівторок він був зареєстрований у Верховній Раді за номером 6335.

"Хочу подякувати всім експертів і представників громадських організацій, які разом з фахівцями Мін'юсту впродовж останніх днів готували текст законопроекту. Ми зробили документ максимально збалансованим - забезпечили незалежність НАЗК і створили умови для ефективної роботи агентства", - зазначив міністр.

За його словами, Кабмін звернувся до президента України Петра Порошенка з метою визначити розроблений законопроект як пріоритетний і першочерговий.

"Шановні народні депутати! Звертаюся до вас з величезним проханням невідкладно розглянути ці зміни. Нам необхідно максимально швидко вирішити це інституційне питання. Тільки так ми зможемо забезпечити повноцінну роботу системи електронного декларування та дамо можливість усім державним службовцям в нормальному режимі подати декларації", - написав П.Петренко.