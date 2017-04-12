Середній щомісячний дохід на практику первинної медичної допомоги становитиме близько 35 тис. грн - МОЗ

Середній щомісячний дохід на практику первинної медичної допомоги (лікар і медсестра) за умови обслуговування 2 тис. пацієнтів становитиме близько 35 тис. грн.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, такі розрахунки в фінансово-економічному обгрунтуванні законопроекту "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", зареєстрованому в парламенті 11 квітня.

Згідно з розрахунками, на одну практику первинної медичної допомоги необхідні витрати, пов'язані з виконанням галузевих вимог на діагностичні тести, витратні матеріали та амортизацію обладнання, складуть 9,081 тис. грн на місяць, зокрема, 3,279 тис. грн - на лабораторні тести.

"Таким чином, обсяг коштів на зарплату та інші поточні витрати складе в середньому 25,919 тис. грн на місяць", - зазначають у відомстві.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України від 11 квітня 2017 року зареєстрував у Верховній Раді законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами (№6327), що входить в пакет ініційованих Міністерством охорони здоров'я законопроектів щодо реформи галузі. Документ, зокрема, містить такі ключові елементи, як введення гарантованого пакету медичних послуг, фіксованої оплати за конкретну послугу, перехід на міжнародні клінічні протоколи, повернення педіатрії на первинний рівень.