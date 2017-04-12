На столичному підприємстві, що ухиляється від сплати податків, виявлено печатки військових частин

Прокуратура міста Києва, спільно із співробітниками управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби України в м.Києві, в ході обшуків на підприємстві, ухиляються від сплати податків, виявили підроблені печатки військових частин з різних регіонів України, повідомляє прес-служба київської прокуратури.

Зазначене підприємство займалося постачанням комплектуючих для військової техніки на підприємства військово-промислового комплексу.

"Встановлено, що для прикриття незаконної діяльності зловмисники оформляли придбання комплектуючих для військової техніки через ряд товариств з ознаками "фіктивності". Насправді ж зазначені підконтрольні підприємства ніколи їх не отримували і не виробляли, а за документами займалися закупівлею тільки продуктів харчування, білизни і взуття ", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

За підсумками обшуків вилучено документацію, комп'ютерну техніку та понад 100 печаток і штампів, зокрема військових частин з різних регіонів України, штампи для формулярів і паспортів комплектуючих для військової техніки.

За попередніми оцінками, діяльність підприємства завдала державі збитків на суму понад 3,7 млн грн.

"Зараз вживають заходів, спрямованих на залучення винних осіб до кримінальної відповідальності і встановлення джерел походження комплектуючих, які постачалися на підприємства військово-промислового комплексу України", - сказано в повідомленні.