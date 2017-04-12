Назарбаєв розпорядився щодо підготовки до переходу казахської абетки на латиницю

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв доручив уряду країни скласти графік переходу казахського алфавіту на латиницю.

"Ми почнемо підготовчу роботу (з переходу на латиницю - ІФ). Уряд має скласти графік для переходу казахської мови на латиницю", - йдеться в авторській статті Н.Назарбаєва в газеті "Егемен Казахстан" (Незалежний Казахстан).

"До кінця 2017 після консультацій з науковцями та представниками громадськості слід розробити єдиний стандарт нового казахського алфавіту і графіки латиницею", - наголосив глава держави.

"Від 2018 року треба готувати фахівців для навчання нового алфавіту й випускати підручники для середньої школи. У найближчі два роки треба провести організаційні та методичні роботи", - додав глава держави.

При цьому Н.Назарбаєв запевнив, що спершу поряд із латиницею буде використовуватися і кирилиця.