Кияни можуть отримати зв'язок 4G вже в середині 2018 року - думка

Мережа 4G (LTE) може з'явитися в Києві вже через півроку після проведення конкурсів на отримання ліцензій, які заплановані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на осінь цього року, прогнозує генеральний директор компанії " Ericsson Україна "Ендрю Шомахія.

"LTE - це перевірена і широко застосовується в світі технологія, тому в Україні вона може бути впроваджена дуже швидко. Думаю, що вже через півроку після завершення конкурсу кияни отримають зв'язок 4G", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зв'язок 4G буде в основному у великих містах, оскільки найбільша концентрація трафіку саме там.

"З точки зору користувачів, напевно, найбільш актуальними будуть розважальні застосування: онлайн-ігри, мобільні кінотеатри для перегляду потокового відео у високій якості, спортивні трансляції, і т.д.", - уточнив глава "Ericsson Україна"

Е.Шомахія додав, що до моменту проведення LTE тендера, кількість пристроїв, що підтримують 4G, досягне 20% і цього цілком достатньо для початку комерційного впровадження послуги.

"Я думаю, що після впровадження 4G проникнення смартфонів збільшиться, адже, крім вищої швидкості, з'явиться багато корисних сервісів і додатків. Попит на телекомпослуги в Україні зростає не менш швидко, ніж у більш розвинених країнах", - підкреслив він.

Як повідомлялося, НКРЗІ розраховує, що восени 2017 року проведено два тендери на впровадження зв'язку 4G в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц.

Повний текст інтерв'ю з головою "Ericsson Україна" буде розміщений у відкритому доступі на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".