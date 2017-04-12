Події

11:53 12.04.2017

Кияни можуть отримати зв'язок 4G вже в середині 2018 року - думка

Мережа 4G (LTE) може з'явитися в Києві вже через півроку після проведення конкурсів на отримання ліцензій, які заплановані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на осінь цього року, прогнозує генеральний директор компанії " Ericsson Україна "Ендрю Шомахія.

"LTE - це перевірена і широко застосовується в світі технологія, тому в Україні вона може бути впроваджена дуже швидко. Думаю, що вже через півроку після завершення конкурсу кияни отримають зв'язок 4G", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зв'язок 4G буде в основному у великих містах, оскільки найбільша концентрація трафіку саме там.

"З точки зору користувачів, напевно, найбільш актуальними будуть розважальні застосування: онлайн-ігри, мобільні кінотеатри для перегляду потокового відео у високій якості, спортивні трансляції, і т.д.", - уточнив глава "Ericsson Україна"

Е.Шомахія додав, що до моменту проведення LTE тендера, кількість пристроїв, що підтримують 4G, досягне 20% і цього цілком достатньо для початку комерційного впровадження послуги.

"Я думаю, що після впровадження 4G проникнення смартфонів збільшиться, адже, крім вищої швидкості, з'явиться багато корисних сервісів і додатків. Попит на телекомпослуги в Україні зростає не менш швидко, ніж у більш розвинених країнах", - підкреслив він.

Як повідомлялося, НКРЗІ розраховує, що восени 2017 року проведено два тендери на впровадження зв'язку 4G в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц.

Повний текст інтерв'ю з головою "Ericsson Україна" буде розміщений у відкритому доступі на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

ВАЖЛИВЕ

Підвищення пенсій в Україні з жовтня обійдеться в 11-12 млрд грн - Рева

На Волині СБУ вилучила партію бурштину вартістю понад 1 млн грн

Порошенко підписав зміни до КПК щодо заочного засудження

На столичному підприємстві, що ухиляється від сплати податків, виявлено печатки військових частин

Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

ОСТАННЄ

Нищук вважає неприпустимими висловлювання Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ

Близько десятка активістів "Нацкорпусу" досі пікетують офіс Сбербанку в Києві

Кличко наголошує на необхідності вирішення проблеми головного каналізаційного колектора Києва

Рух поїздів на станції "Баришівка" відновлено після блокування колії сторонніми особами

Грошова маса в Україні в березні зросла на 1,3% через збільшення депозитів - НБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
спортивные костюмы в Украине на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА