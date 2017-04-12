Грошова маса в Україні в березні зросла на 1,3% через збільшення депозитів - НБУ

Грошова маса в Україні в березні 2017 року збільшилася на 1,3% - до 1 трлн 74,1 млрд грн, відповідні попередні дані "Грошово-кредитної статистики" Національний банк України (НБУ) оприлюднив на своєму сайті у вівторок.

За даними НБУ, відповідна динаміка була переважно зумовлена зростанням залишків за депозитами в національній валюті на 3,4% - до 429,71 млрд грн.

Обсяг готівки в обігу поза банками скоротився в березні на 0,2% - до 290,92 млрд грн.

Нацбанк вказав, що загалом від початку року грошова маса в країні зменшилася на 2,6%, тоді як обсяг готівки в обігу впав на 7,5%.

Регулятор уточнив, що залишки за депозитами корпоративного сектора в березні місяці збільшилися на 3,7% - до 357,03 млрд грн, зокрема в національній валюті - на 4,7%, до 228,03 млрд грн в умовах зростання ставки за останніми з 8,8% до 9,3%. Залишки за депозитами бізнесу в іноземній валюті (в доларовому еквіваленті) в минулому місяці також збільшилися на 2,4% - до $4,78 млрд, хоча ставка за ними зменшилася з 3,6% до 3,2%.

В результаті обсяг коштів на депозитних рахунках бізнесу практично повернувся на рівень початку року.

Що стосується залишків депозитів домашніх господарств, то вони в березні росли повільніше. Портфель гривневих депозитів населення збільшився на 1,9% - до 201,67 млрд грн за незначного зниження ставки з 13,8% до 13,7%, а в іноземній валюті він скоротився на 0,7% - до $8,28 млрд за падіння ставки з 4,3% до 3,8%. В результаті сумарний обсяг депозитів населення за минулий місяць зріс на 0,4% - до 425,05 млрд грн, що на 1,1% менше показника на початок року.

"Зростання депозитів в національній валюті обумовлене збереженням привабливості депозитних продуктів банків в умовах подальшого зміцнення гривні", - зазначив Нацбанк.

На його думку, збільшення гривневих кредитів, наданих корпоративному сектору в березні на 0,4% - до 427,71 млрд грн за незначного зростання ставки з 14,5% до 14,9% може відображати сезонне збільшення потреби підприємств в оборотних коштах.

Також збільшувався попит на кредитні ресурси і у домогосподарств, зокрема на тлі помірного зниження їх вартості - до 29,2% з 30,5% попереднього місяця. В результаті залишки за такими кредитами за березень зросли на 2,3% - до 158,07 млрд грн.

Портфель валютних кредитів скоротився як в корпоративному секторі - на 2%, до $14,08 млрд, так і в секторі домогосподарств, - на 2,6%, до $2,96 млрд.

Від початку року в цілому кредитний портфель корпоративного сектора зменшився на 3,6%, зокрема у гривні - на 0,3%, тоді як кредитна заборгованість домогосподарств сумарно скоротилася на 1,2% в умовах зростання її гривневої частини на 4,9% .