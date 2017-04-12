Події

12:09 12.04.2017

Підвищення пенсій в Україні з жовтня обійдеться в 11-12 млрд грн - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що підвищення пенсій з 1 жовтня обійдеться в додаткових 11-12 млрд грн, які планують профінансувати за рахунок зростання надходжень Пенсійного фонду України.

"Ми порахували, що до кінця року на осучаснення - якщо з 1 жовтня ми це робимо, - нам необхідно додатково до тих коштів, які у нас бюджетом передбачено, і надходження до Пенсійного фонду, нам необхідно до кінця року 11-12 млрд грн" , - сказав міністр журналістам перед засіданням Кабінету Міністрів України в середу.

А.Рева зазначив, що за перший квартал 2017 року надходження Пенсійного фонду понад передбачений план становили 7 млрд грн. Тому, за словами міністра, до 1 жовтня вдасться накопичити необхідні для підвищення кошти.

За словами міністра, умовою перевиконання планів надходжень до Пенсійного фонду є збільшення бази платників пенсійних відрахувань.

А.Рева зазначив, що підвищення пенсій можна було би профінансувати за рахунок збільшення дотацій з державного бюджету, однак це шлях у глухий кут, і уряд на нього не піде.

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