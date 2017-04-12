Події

12:24 12.04.2017

Рух поїздів на станції "Баришівка" відновлено після блокування колії сторонніми особами

Рух поїздів на станції "Баришівка" (Київська обл.) відновлено о 8:45 12 квітня після перекриття колії сторонніми особами та блокування руху приміського електропоїзда № 6803 Яготин - Київ з 6:00.

За інформацією регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", причиною незаконного перешкоджання руху стало непорозуміння, що виникло між Київською обладміністрацією і місцевим автоперевізником щодо підвищення тарифів на автоперевезення.

Так, у вівторок водії маршрутних таксі частково не вийшли в рейс. Всі пасажири маршрутних таксі перейшли на залізничну станцію, намагаючись виїхати в годину пік приміським електропоїздом Яготин-Київ. Однак через надмірну кількість бажаючих сісти в поїзд він не зміг усіх вмістити. Внаслідок цього обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокувавши рух.

Через інцидент вибилися з графіка й інші поїзди. Зокрема відбулися затримки швидкісних електропоїздів Інтерсіті + № 712 Київ-Костянтинівка на дві години, № 722 Харків - Київ на 1 год 40 хв., № 125 Костянтинівка - Київ на 1 год 15 хв і чотирьох приміських електропоїздів: № 6802 Київ - Гребінка на 2 год 54 хв, № 6805 Гребінка - Дарниця на 2 год 32 хв, № 6807 Гребінка - Київ-Волинський на 1 год 40 хв, № 6880 Караваєві Дачі - Яготин на 2 год 23 хв.

"Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, уважно слухати оголошення дикторів на станціях щодо часу затримки і прибуття поїздів. "Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності. Для максимального забезпечення перевезень пасажирів на цьому напрямку залізничники найближчим часом розглянуть можливість збільшення кількості вагонів у деяких електропоїздах", - наголошується в повідомленні.

Згідно довідковою інформацією, в графіку руху приміських поїздів на вівторок на ділянці Київ, Дарниця - Яготин, Гребінка передбачено курсування 12 пар приміських поїздів, які цілком задовольняють потреби населення в перевезенні, середнє завантаження яких складає 80%.

У ранковий час з 4:00 до 8:00 за ст. Баришівка вирушають чотири приміських потяги: № 6801 Яготин - Київ, № 6803 Яготин - Київ, № 6805 Гребінка - Дарниця, № 6807 Гребінка - Караваєві Дачі.

ВАЖЛИВЕ

Підвищення пенсій в Україні з жовтня обійдеться в 11-12 млрд грн - Рева

На Волині СБУ вилучила партію бурштину вартістю понад 1 млн грн

Порошенко підписав зміни до КПК щодо заочного засудження

На столичному підприємстві, що ухиляється від сплати податків, виявлено печатки військових частин

Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

ОСТАННЄ

Нищук вважає неприпустимими висловлювання Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ

Близько десятка активістів "Нацкорпусу" досі пікетують офіс Сбербанку в Києві

Кличко наголошує на необхідності вирішення проблеми головного каналізаційного колектора Києва

Грошова маса в Україні в березні зросла на 1,3% через збільшення депозитів - НБУ

Кияни можуть отримати зв'язок 4G вже в середині 2018 року - думка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА