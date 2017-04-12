Рух поїздів на станції "Баришівка" відновлено після блокування колії сторонніми особами

Рух поїздів на станції "Баришівка" (Київська обл.) відновлено о 8:45 12 квітня після перекриття колії сторонніми особами та блокування руху приміського електропоїзда № 6803 Яготин - Київ з 6:00.

За інформацією регіональної філії "Південно-Західна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", причиною незаконного перешкоджання руху стало непорозуміння, що виникло між Київською обладміністрацією і місцевим автоперевізником щодо підвищення тарифів на автоперевезення.

Так, у вівторок водії маршрутних таксі частково не вийшли в рейс. Всі пасажири маршрутних таксі перейшли на залізничну станцію, намагаючись виїхати в годину пік приміським електропоїздом Яготин-Київ. Однак через надмірну кількість бажаючих сісти в поїзд він не зміг усіх вмістити. Внаслідок цього обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокувавши рух.

Через інцидент вибилися з графіка й інші поїзди. Зокрема відбулися затримки швидкісних електропоїздів Інтерсіті + № 712 Київ-Костянтинівка на дві години, № 722 Харків - Київ на 1 год 40 хв., № 125 Костянтинівка - Київ на 1 год 15 хв і чотирьох приміських електропоїздів: № 6802 Київ - Гребінка на 2 год 54 хв, № 6805 Гребінка - Дарниця на 2 год 32 хв, № 6807 Гребінка - Київ-Волинський на 1 год 40 хв, № 6880 Караваєві Дачі - Яготин на 2 год 23 хв.

"Просимо пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, уважно слухати оголошення дикторів на станціях щодо часу затримки і прибуття поїздів. "Укрзалізниця" просить вибачення за тимчасові незручності. Для максимального забезпечення перевезень пасажирів на цьому напрямку залізничники найближчим часом розглянуть можливість збільшення кількості вагонів у деяких електропоїздах", - наголошується в повідомленні.

Згідно довідковою інформацією, в графіку руху приміських поїздів на вівторок на ділянці Київ, Дарниця - Яготин, Гребінка передбачено курсування 12 пар приміських поїздів, які цілком задовольняють потреби населення в перевезенні, середнє завантаження яких складає 80%.

У ранковий час з 4:00 до 8:00 за ст. Баришівка вирушають чотири приміських потяги: № 6801 Яготин - Київ, № 6803 Яготин - Київ, № 6805 Гребінка - Дарниця, № 6807 Гребінка - Караваєві Дачі.