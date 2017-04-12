Кличко наголошує на необхідності вирішення проблеми головного каналізаційного колектора Києва
Міський голова Києва Віталій Кличко вказує на пріоритетність налагодження співпраці громад столиці та області для вирішення спільних проблем, зокрема питань доріг, інженерних комунікацій, координації громадського транспорту та ін.
"Перша - проблема доріг і інженерних комунікацій. Без цього неможливо створити комфортне середовище для проживання. Друга - проблема координації громадського транспорту міста і приміських населених пунктів. Така координація може істотно знизити навантаження на дороги в години пік і врегулювати болюче питання вартості проїзду в маршрутках" , - сказав В.Кличко під час круглого столу щодо розвитку Київської агломерації, повідомляє прес-служба міського голови.
Третя проблема, за словами мера, - відсутність узгодженого планування розвитку територій. "Києву, і не тільки Києву, - жителям Київської області потрібні нові під'їзди до столиці. Однак побудувати їх місто не може, тому що це - територія області. З іншого боку, навколо Києва йде масова житлова забудова, а об'єкти соціальної інфраструктури відсутні. Тому я вважаю, що сьогодні має розпочатися серйозна розмова щодо налагодження співпраці громад міста і області та вирішення основних проблем ", - підкреслив він.
Крім того, В.Кличко вказав на проблему з головним каналізаційним колектором Києва, який з 2007 року перебуває в аварійному стані: "Ми докладаємо величезних зусиль, а міський бюджет несе непомірні витрати, щоб закінчити будівництво дублюючої гілки".
Він пояснив, що "Київводоканал" приймає стічні води не тільки Києва, а й приміських підприємств і міст-супутників - Вишневого, Ірпеня, Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Вишгорода та селищ Коцюбинське, Петропавлівська Борщагівка, Щасливе, Гнідин, Чабани, Козин та Новосілки. "Переконаний, нам варто об'єднати зусилля, щоб вирішити цю проблему, щоб одного дня "Київводоканал" не відключив і Київ, і Київську область від води і каналізації", - підкреслив мер столиці.