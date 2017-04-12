Нищук вважає неприпустимими висловлювання Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ

Міністр культури України Євген Нищук вважає неприпустимими висловлювання українського співака Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Мені прикро, що Іван Дорн так прокоментував. У нього може бути інакша позиція його особиста, в сенсі, чи допомагає він (АТО - ІФ), але говорити про сварку так, ніби у нас тут нічого не відбувається - це неприпустимо", - сказав міністр журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів України в середу.

Разом з тим Є.Нищук зазначив, що Міністерство культури не має важелів впливу на І.Дорна: "Юридично ми ніяк не можемо на нього вплинути".

При цьому він заявив, що йому прикро за висловлювання артиста, оскільки діячі мистецтва мали би впливати на настрої суспільства, зокрема і щодо підтримки українських військових.

"Я можу тільки сказати, що це насправді неприпустимо, образливо", - заявив Є.Нищук.

Напередодні український співак І. Дорн в інтерв'ю російському журналісту заявив, що на "Новій хвилі" 2014 року вийшов на сцену у футболці з тризубом, щоб уникнути скандалу.

"Ми поїхали туди з "Танцем пінгвіна". Далі постало питання дещо гостріше, тому що почалася вся ця балаканина про те, що наша учасниця з України одягла костюм з триколором. Як же так, у нас такі проблеми, така сварка, а вона ходить у цьому спортивному костюмі... Треба було щось вирішувати. Тому я подумав, що варто їхати з українською піснею, по-перше, щоб нести культуру, якщо вже такі справи. А по-друге, я вирішив, що треба вийти з тризубом, щоб стосовно костюма ніхто не триндів", - заявив І.Дорн.

Крім того, І.Дорн відхрестився від допомоги українським військовим, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. "Гроші давали на постраждалих у Маріуполі, коли стався обстріл. Один з волонтерів, який писав цей пост, вирішив розпорядитися цими коштами інакше, купив оптичний приціл і прилюдно мені подякував за це. Я сказав: "Слухай, давай щось робити, бо незручна ситуація склалася", - згадав співак, зазначивши, що відтоді ніколи не допомагав АТО.