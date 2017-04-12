Події

12:58 12.04.2017

Нищук вважає неприпустимими висловлювання Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ

Міністр культури України Євген Нищук вважає неприпустимими висловлювання українського співака Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Мені прикро, що Іван Дорн так прокоментував. У нього може бути інакша позиція його особиста, в сенсі, чи допомагає він (АТО - ІФ), але говорити про сварку так, ніби у нас тут нічого не відбувається - це неприпустимо", - сказав міністр журналістам перед початком засідання Кабінету Міністрів України в середу.

Разом з тим Є.Нищук зазначив, що Міністерство культури не має важелів впливу на І.Дорна: "Юридично ми ніяк не можемо на нього вплинути".

При цьому він заявив, що йому прикро за висловлювання артиста, оскільки діячі мистецтва мали би впливати на настрої суспільства, зокрема і щодо підтримки українських військових.

"Я можу тільки сказати, що це насправді неприпустимо, образливо", - заявив Є.Нищук.

Напередодні український співак І. Дорн в інтерв'ю російському журналісту заявив, що на "Новій хвилі" 2014 року вийшов на сцену у футболці з тризубом, щоб уникнути скандалу.

"Ми поїхали туди з "Танцем пінгвіна". Далі постало питання дещо гостріше, тому що почалася вся ця балаканина про те, що наша учасниця з України одягла костюм з триколором. Як же так, у нас такі проблеми, така сварка, а вона ходить у цьому спортивному костюмі... Треба було щось вирішувати. Тому я подумав, що варто їхати з українською піснею, по-перше, щоб нести культуру, якщо вже такі справи. А по-друге, я вирішив, що треба вийти з тризубом, щоб стосовно костюма ніхто не триндів", - заявив І.Дорн.

Крім того, І.Дорн відхрестився від допомоги українським військовим, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. "Гроші давали на постраждалих у Маріуполі, коли стався обстріл. Один з волонтерів, який писав цей пост, вирішив розпорядитися цими коштами інакше, купив оптичний приціл і прилюдно мені подякував за це. Я сказав: "Слухай, давай щось робити, бо незручна ситуація склалася", - згадав співак, зазначивши, що відтоді ніколи не допомагав АТО.

ВАЖЛИВЕ

Підвищення пенсій в Україні з жовтня обійдеться в 11-12 млрд грн - Рева

На Волині СБУ вилучила партію бурштину вартістю понад 1 млн грн

Порошенко підписав зміни до КПК щодо заочного засудження

На столичному підприємстві, що ухиляється від сплати податків, виявлено печатки військових частин

Бойовики 45 разів обстріляли позиції сил АТО, п’ятьох українських військових поранено

ОСТАННЄ

Близько десятка активістів "Нацкорпусу" досі пікетують офіс Сбербанку в Києві

Кличко наголошує на необхідності вирішення проблеми головного каналізаційного колектора Києва

Рух поїздів на станції "Баришівка" відновлено після блокування колії сторонніми особами

Грошова маса в Україні в березні зросла на 1,3% через збільшення депозитів - НБУ

Кияни можуть отримати зв'язок 4G вже в середині 2018 року - думка

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА