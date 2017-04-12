Кабмін зобов'язав енергопостачальні компанії компенсувати ОСББ і ЖБК витрати на утримання внутрішньобудинкових мереж

Кабінет Міністрів України зобов'язав енергопостачальні компанії компенсувати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельним кооперативам (ЖБК) витрати на утримання внутрішньобудинкових електромереж.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

"У нас є велика кількість ОСББ, що мають у власності внутрішньобудинкові електромережі, які також сплачують тариф на утримання цих внутрішньобудинкових мереж. Ми повертаємося до практики, коли енергетики відшкодовують спільним власникам зміст цих внутрішньобудинкових мереж. Змінюємо систему з метою уникнення подвійного нарахування в тарифі за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це дозволить посилити ОСББ та ЖБК ", - сказав віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Він уточнив, що сьогоднішнім рішенням Кабмін вносить зміни до постанови про порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.