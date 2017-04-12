Події

13:16 12.04.2017

Прем'єр зобов'язав Міненерговугілля до 26 квітня підготувати стратегію дій у вугледобувній галузі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зобов'язав Міністерству енергетики та вугільної промисловості України до 26 квітня підготувати стратегію дій у вуглевидобувній галузі.

"26 квітня на уряді (засіданні уряду - ІФ) ми повинні розглянути стратегію у вугледобувній галузі. Це має бути фундаментальна праця, ваша дорожня карта - що потрібно зробити в цьому році в цій сфері. Я наголошую, ми виділили 1,8 млрд грн – слід визначитися, як будемо управляти цим ресурсом, щоб вивести шахти із збитковості, створити нормальні належні умови для шахтарів, попрацювати із собівартістю видобутку", - сказав прем'єр на засіданні Кабміну в середу.

В.Гройсман додав, що до винесення на розгляд уряду проект стратегії необхідно обговорити на відповідному урядовому комітеті.

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