"Укравтодор" створить чорний список підрядників дорожніх робіт
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") створить так званий чорний список підрядників, що неякісно виконують дорожні роботи.
Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомир Новак на засіданні Кабінету Міністрів України в Києві в середу.
"Хочу зазначити: ми не будемо заплющувати очі на помилки і дефекти. Держава не для того виділяє фінансові ресурси, щоб люди їздили неякісними дорогами. Ми змінюємо підхід і приділяємо більше уваги якості. Відповідальність за технічні дефекти на 100% ляже на підрядників. Плануємо створити чорний список, в який будуть внесені підрядники, які не ліквідують дефекти ", - констатував він.
Глава уряду Володимир Гройсман зазначив готовність Кабміну інвестувати в задовільну якість доріг в країні.
"Але якщо ми будемо бачити халтуру, терпіти це не будемо. Тому наголошую: ваш підхід повністю підтримується урядом. Працюйте сміливо, халтурників виводьте за межі, ми зробимо так, що про них дізнаються всі. Давайте їх перелік, про них буде знати вся країна", - звернувся він до С.Новаку.
В.Гройсман також підтримав ідею зміни контролю якості, зазначивши, що в цьому питанні потрібно спиратися на громадську думку.
"Продовжуйте цю роботу. Думаю, раз в два-три тижні будете інформувати з цієї трибуни, щоб вся країна розуміла, що відбувається і завдання, що стоять перед "Укравтодором". Дякую, продовжуйте. Ви маєте 100% підтримки", - сказав прем'єр- міністр.