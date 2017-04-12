Керівники державних органів до 14 квітня мають подати до НАЗК звіти про надання співробітниками е-декларацій, але реєстр не працює - Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що до п'ятниці, 14 квітня, керівники державних органів і місцевої влади повинні подати до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звіти про подання своїми співробітниками електронних декларацій, але реєстр не працює.

"Є норма в законі, яка зобов'язує всіх керівників органів влади і місцевого самоврядування, починаючи з сільського і селищного голови і закінчуючи міністром, до п'ятниці (14 квітня - ІФ) подати інформацію про те, хто з декларантів не подав декларацію і якщо така інформація не буде подана, то за це передбачена відповідальність", - сказав міністр під час засідання Кабінету Міністрів України в середу.

Він зазначив, що нині відкрита частина реєстру не працює, що робить неможливою перевірку подачі декларацій.

За словами міністра, він звертався до НАЗК з даного питання, однак не отримав відповіді.