АМКУ рекомендував ОДА посилити контроль над тарифами на автобусні перевезення

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендує обласним державним адміністраціям (ОДА) припинити бездіяльність в контролі над тарифами на перевезення пасажирів в автобусних маршрутах загального користування.

Як повідомила прес-служба АМКУ, таке рішення комітет ухвалив на засіданні 11 квітня 2017 року.

За результатами розгляду численних скарг громадян щодо підвищення автоперевізниками тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування АМКУ провів дослідження, в результаті якого встановлено відсутність належного контролю з боку ОДА над перевізниками, що обслуговують пасажирів на маршрутах загального користування. Зокрема, зафіксовано, що з усіх організаторів перевезень лише кілька обласних і районних держадміністрацій продовжують виконувати покладені на них контрольні функції по організації перевезень пасажирів.

АМКУ констатує, внаслідок самоусунення від виконання функцій більшість обласних і райгосударственних адміністрацій відбувається безконтрольне підвищення перевізниками тарифів на проїзд і, як наслідок, виникнення соціальної напруженості і обурення населення.

Крім цього, встановлено, що обласними і більшістю райдержадміністрацій під час проведення конкурсів серед перевізників взагалі не розглядається така умова, як вартість перевезення.

АМКУ рекомендує ОДА забезпечити перевірку вже укладених договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських маршрутах на наявність таких умов організації перевезень, як вартість перевезення і порядок зміни перевізниками вартості перевезення, а за відсутності таких умов - ініціювати відповідні зміни в укладені договори з перевізниками.

Крім того, рекомендується забезпечити конкурсний відбір перевізників з урахуванням вартості їх послуг, за результатами якого укладати договори про організацію перевезень, в яких передбачені, зокрема: вартість проїзду, умови, за яких можлива зміна перевізниками вартості, порядок ініціювання та внесення змін до договорів.

"Про результати розгляду цих рекомендацій обласні державні адміністрації повинні повідомити в Антимонопольний комітет України в 30-денний термін з дня їх отримання", - йдеться в повідомленні.