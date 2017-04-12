Причина аварії на шахті "Степова" і загибелі 8 людей - у порушенні правил безпеки та охорони праці - підсумки розслідування

Порушення в роботі систем провітрювання, безпеки УТАС і УГК (уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами) і порушення в питаннях охорони праці стали ключовими причинами аварії на шахті "Степова" ДП "Львіввугілля" 2 березня, повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко.

"Недостатнє провітрювання втричі менше норми стало передумовою вибуху. Кабельна продукція не відповідає вимогам. Не спрацювали системи УТАС і УГК, які давали збої понад двадцять разів з 20 лютого по 2 березня. Питання охорони праці було порушено", - назвав віце-прем'єр основні порушення, звітуючи про підсумки розслідування на засіданні уряду в середу.

Г.Зубко зазначив, що для уникнення повторення аварій необхідно також вирішити питання блокування рахунків шахт, через що охорона праці недостатньо фінансується і не виплачується зарплата, можливо, шляхом введення спецрахунків.

Віце-прем'єр додав, що необхідно також ліквідувати дефіцит спецлабораторій для контролю за безпекою шахт, який виник у зв'язку з втратою їх в зоні АТО.

Кабмін затвердив звіт комісії і доручив передати його правоохоронним органом, а також врахувати висновки і пропозиції при підготовці програми розвитку вугільного сектора.

Зокрема, прем'єр-міністр Володимир Гройсман дав будівлю передбачити 200 млн грн на засоби особистого захисту шахтарів.