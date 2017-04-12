Кабмін продовжив надзвичайні заходи на ринку електроенергії

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу продовжив термін дії тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку ще на місяць.

"Це про тимчасові заходи на ринку електроенергії. Немає заперечень? Продовжили, рішення ухвалено", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомлялося, надзвичайні заходи в енергетиці, передбачені урядовим розпорядженням №103-р від 15 лютого, набувають чинності з 17 лютого через блокаду поставок товарів із зони АТО, зокрема, вугілля антрацитної групи, на якому працює половина ТЕС енергогенеруючих компаній країни .

В період дії надзвичайних заходів НЕК "Укренерго" зобов'язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей; встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС в розрізі енергоблоків; за необхідності і за узгодженням з Міненерговугілля - застосовувати графіки аварійних відключень.

ДП "Енергоринок" має розробити графіки навантаження енергосистеми з урахуванням вимог "Укренерго" щодо складу обладнання ТЕС; забезпечити нарахування платежів за електроенергію її виробникам (які працюють за ціновими заявками), для яких зафіксовані графік та обсяги виробництва, за граничною ціною системи.

Крім того, НАЕК "Енергоатом" зобов'язана забезпечити часткове розвантаження окремих блоків АЕС у вихідні та святкові дні при необхідності.