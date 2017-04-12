Події

13:50 12.04.2017

Прем'єр підтримує введення тимчасового мораторію на банкрутство вугледобувних підприємств

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримує введення тимчасового мораторію на банкрутство вугледобувних підприємств.

"Норма про мораторій на банкрутство має бути тимчасовою, щоб провести реструктуризацію. Тому що, я вважаю, деякі люди несумлінно використовують українське законодавство для блокування роботи українських шахт... Я підтримую, думаю, і міністри підтримають тимчасовий мораторій на період проведення реструктуризації", - сказав прем'єр на засіданні Кабміну в середу.

Як повідомлялося, Господарський суд Волинської області 21 лютого постановив порушити справу про банкрутство держпідприємства "Волиньвугілля".

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