"Укрзалізниця" спростовує думку міністра про неефективну роботу менеджменту, мотивуючи показниками роботи

"Укрзалізниця" в січні-березні 2017 року перевезла 82,8 млн т вантажів, що перевищує відповідний показник 2016 року в 6% (на 4,6 млн тонн).

Як повідомила прес-служба ПАТ у відповідь на критику міністра інфраструктури якості роботи менеджменту компанії, зокрема, збільшено на 10,7% (на 2,8 млн тонн) перевезення експортних вантажів - до 29,7 млн тонн, внутрішніх - на 3% (на 1,1 млн тонн), до 38,9 млн тонн, транзитних - на 20,4% (на 0,9 млн тонн), до 5,1 млн.

"Транзитні перевезення вперше за останні п'ять років вдалося стабілізувати, адже зменшення обсягів спостерігалося з 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, більше вантажів (на 8,3% порівняно з відповідним періодом 2016 року) перевезено через порти і портові комплекси, загалом - 24,6 млн тонн в першому кварталі 2017 року.

"Не тільки підвищилися фінансово-економічні показники, а й також вдосконалюється стан залізничної інфраструктури та рухомого складу. Так, з кінця березня майже на 10 напрямках триває реконструкція залізничної колії, 10 квітня завершено модернізацію 10 км колії в непарному напрямку перегону Раухівка - Сербка ділянки Колосівка - Одеса, що зняло обмеження швидкості руху і ваги поїздів, дало змогу повернути пропускну спроможність ділянки до 47 поїздів на добу ", - зазначає ПАТ.

Триває будівництво вантажних вагонів на власних заводах-філіях "Укрзалізниці": з початку 2017 року збудовано 152 піввагона і два окатишевозів.

ПАТ зазначає, що триває оновлення пасажирського рухомого складу. Зокрема, 13 квітня має відбутися аукціон, буде визначено переможця з виготовлення 38 купейних вагонів. В цілому в 2017 році буде придбано 50 пасажирських вагонів (43 - купейних, сім - вагонів-трансформерів). Вже закуплено 12 вагонів (сім трансформерів, п'ять купейних). Крім цього, в цьому році планується капітально відремонтувати понад 150 пасажирських вагонів.

"Викликає подив ситуація, коли керівник міністерства не володіє актуальним станом справ у залізничній галузі або свідомо принижує репутацію державної компанії і її менеджменту, ніж гальмує євроінтеграційні процеси транспортних систем країни", - констатує ПАТ.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що керівництво "Укрзалізниці" не відповідає потребам України і має бути звільнено.

"Хронічна проблема одна і та сама: бракує локомотивів і вагонів. Тут питання до управління. Як тільки буде змінено команду на якісну, ми зможемо говорити про те, що готові йти назустріч бізнесу", - сказав він.

Міністр додав, що вирішення проблем "Укрзалізниці" потребує кадрових рішень від Кабміну. Він висловив сподівання, що на його рівні в цьому місяці буде ухвалено відповідні рішення.