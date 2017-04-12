Кабмін призначив конкурс на главу Держгеонадра - Семерак

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду глави Державної служби геології та надр України.

Як повідомив журналістам міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Нарешті оголосили конкурс на главу геослужби", - сказав він після засідання уряду в середу.

Як повідомлялося, Кабмін в грудні 2014 року звільнив очолював Держгеонадра з травня 2014 року Дмитра Кащука, тимчасово поклавши в січні 2015 року виконання обов'язків голови служби на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Держгеонадра Миколи Бояркіна.

Держгеонадра формує і реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.