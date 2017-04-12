Грузія до кінця року не закуповуватиме російський газ - глава Міненерго

Віце-прем'єр, міністр енергетики Грузії Каха Каладзе заявив, що угода з "Газпромом" дає країні можливість не залежати від російського газу, оскільки отримані кошти від його транзиту до Вірменії дозволяють закуповувати газ у Азербайджану.

"До кінця поточного року весь необхідний обсяг природного газу буде отримано з Азрбайджану", - сказав К.Каладзе журналістам у середу, коментуючи зміни, внесені Міненрего в прогнозний баланс газу на 2017 рік.

При цьому він зазначив, що у Грузії є можливість купувати газ як у Азербайджану, так і в Ірану. "На сьогодні ми вирішили цілком завантажитися азербайджанським природним газом", - заявив міністр.

За його словами, після закінчення дворічного договору з "Газпромом" Грузія матиме більш чіткі позиції, оскільки на той час буде побудовано газове сховище, що дасть можливість менше залежати від російського газу.

У січні-березні обсяг газу, отриманого Грузією з Росії, становив 100 млн куб. м., зокрема в лютому було отримано 70 млн куб. м. Новий договір Грузії з "Газпром експортом" про умови транзиту газу до Вірменії передбачає перехід на грошову оплату вартості транзиту.

Компанія гарантує оплату транспортування газу через територію Грузії в 2017-2018 рр. обсягом 2-2,2 млрд куб. м на рік, а також постачання газу в Грузію "на гнучких умовах, за ціною, на $30 за 1000 куб. м нижчою, ніж в 2016 році", тобто за $185. При цьому не розголошується ціна самого транзиту, що є комерційною таємницею.

Згідно з угодою, в 2017 році "Газпром" оплатить транзит газу за змішаною системою - частково грошима і частково сировиною, а в 2018 році - тільки грошовими розрахунками.

Цього року Грузія планує отримати 2,457 млрд куб. м газу, з них поставки з Азербайджану становитимуть 2,347 млрд (95,5%).