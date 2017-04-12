Група компаній незаконно імпортувала з РФ чай і каву та виводила гроші за кордон - СБУ

Служба безпеки України викрила в Києві протиправну схему щодо імпорту в Україну чаю і кави з Російської Федерації в обхід санкцій.

"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на постачання кави і чаю складають не більше трьох кілограмів) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої фірми на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, зроблені в Росії, завозилися в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - повідомив в середу прес-центр СБУ.

Отримані в результаті протиправної схеми гроші зловмисники виводили в тіньовий обіг, а потім - на закордонні рахунки. Підприємці вивели за кордон понад 30 млн грн.

Співробітники СБУ провели обшуки в центральному офісі компанії в Святошинському районі столиці, складських приміщеннях в Васильківському та Броварському районах Київської області, за місцями проживання директора компанії (громадянин РФ) і одного з учасників угоди, який за дорученням знімав готівку з банківських рахунків.

"Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку грошових коштів в банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку", - сказано в повідомленні.

Невідкладні слідчі дії тривають.