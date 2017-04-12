Події

14:55 12.04.2017

Найбільш прозорими містами України названо Кропивницький, Київ та Івано-Франківськ - дослідження Transparency International

Найбільш прозорими містами в Україні є Кропивницький (колишній Кіровоград), Київ та Івано-Франківськ, свідчать результати дослідження Transparency International Ukraine.

Згідно з даними пілотного аналізу прозорості та відкритості міст, Кропивницький отримав 54,9 бала зі 100, Київ - 54,45, а Івано-Франківськ - 54,3. "До п'ятірки лідерів також увійшли Миколаїв і Львів з 50,1 і 48,1 бала відповідно", - йдеться в результатах дослідження.

Кропивницький, згідно з аналізом, став лідером у списку через доступність і структурованості інформації на офіційному сайті міськради, який є зручним для читачів.

Експерти проаналізували 25 обласних центрів, а також Маріуполь (Донецька обл.), Сєверодонецьк (Луганська обл.) і Білу Церкву (Київська обл.). Брали до уваги 91 показник, який характеризує 13 сфер і галузей, зокрема роботу місцевої влади, доступ та участь у закупівлях, дані про житлову політику, бюджет і угоди, соціальні послуги, кадрові питання, освіту.

"На сьогодні в Україні відбувається процес децентралізації. Все більше фінансових ресурсів надходить у регіони. Якщо не збільшити рівень підзвітності локально, є великі ризики збільшення там корупції. Тому за допомогою громадської ініціативи ми сподіваємося збільшити прозорість міст", - зазначила керівник проекту "Розвиток прозорості в містах України" Катерина Цибенко.

У Transparency International Ukraine очікують, що результати цього дослідження стануть важливим інструментом для міських рад щодо їхньої більшої прозорості.

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